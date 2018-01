Anne Hathaway nie będzie brzydką Barbie w tym roku

Sony Pictures ogłosiło, że komedia z Anne Hathaway w roli głównej pod tytułemnie trafi w tym roku do kin. Obraz miał pierwotnie wyznaczoną datę premiery na sierpień tego roku. Teraz pojawi się w amerykańskich kinach dopiero w 8 maja 2020 roku.Powodem tego jest fakt, że studio wciąż nie ma scenariusza, który jest wystarczająco dobry, żeby można było zlecić realizację. Jak podaje Deadline, w Sony jest spore ciśnienie na to, żeby film nie tylko się udał, ale stał się punktem wyjścia dla całego cyklu obrazów.Z tego też powodu wytwórnia zatrudniła Lindsey Beer Hilary Winston do napisania trzech różnych konspektów scenariuszowych. Latem ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że największy potencjał miał tekst Winston , w którym to bohaterka jest mieszkanką fikcyjnej krainy lalek. Zostaje jednak z niej wygnana do prawdziwego świata, ponieważ inne lalki uważają, że nie spełnia ideałów piękna. Czy ten pomysł w dalszym ciągu stanowi podstawę fabuły? Tego nie wiemy.Pierwotnie gwiazdąmiała być Amy Schumer . W marcu ubiegłego roku aktorka opuściła projekt. Oficjalnym powodem były inne zobowiązania. Hathaway została zaangażowana w lipcu. Reżyserką obrazu jest Alethea Jones ).