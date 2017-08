Atak hakerski na HBO, wycieka scenariusz "Gry o tron"

Hakerzy włamali się na serwery sieci HBO i udostępnili nieemitowane dotąd odcinki serialioraz, a także scenariusz kolejnego odcinka. W sumie ponad 1,5 terabajta danych. HBO potwierdziło przeciek w oficjalnym komunikacie przesłanym do Variety."Doświadczyliśmy ataku hakerskiego, który poskutkował nielegalnym upowszechnieniem ważnych informacji. Natychmiast rozpoczęliśmy śledztwo, pracujemy wspólnie z wymiarem sprawiedliwości oraz zewnętrznymi firmami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem. Ochrona podobnych danych jest dla nas priorytetem, traktujemy podobne sytuacje całkiem poważnie" - powiedział rzecznik stacji.Wciąż nie wiadomo, kto dokonał ataku, nikt póki co się do niego nie przyznał. To jednak największy jeśli chodzi o ilość wykradzionych danych atak od czasu, gdy hakerzy związani z Koreą Północną upublicznili wewnętrzną korespondencję, scenariusz i materiały wideo należące do Sony Pictures w 2014 roku.