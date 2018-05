BBC Earth zaprasza na cykl "Cała prawda o"

Będzie ona poświęcona stresowi, który Światowa Organizacja Zdrowia określiła "epidemią XXI wieku". Brytyjska dziennikarka Fiona Phillips zastanawia się, dlaczego jesteśmy coraz bardziej zestresowani i jak możemy temu zapobiegać. Otwarcie przyznaje, że sama nie radzi sobie z problemem i chciałaby znaleźć pewne sposoby radzenia sobie ze stresem, a co za tym idzie, odnaleźć drogę prowadzącą do zdrowszego, harmonijnego życia. Fiona analizuje wyniki najnowszych badań naukowych, z których wynika, że niektóre rodzaje stresu mogą działać motywująco i podbudowywać naszą pewność siebie. Ponadto, zmieniając sposób, w jaki postrzegamy stres, możemy wykorzystać go na własną korzyść. Okazuje się także, iż osoby otyłe lub cierpiące na cukrzycę mają w nim sprzymierzeńca podczas zrzucania wagi.Z koleiswoją premierę będzie miećŚrednio raz w tygodniu zaskakuje nas kolejna informacja o zagrożeniach wynikających ze spożywania mięsa. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Badania Raka (IARC), będącej agendą WHO, istnieją już wystarczająco mocne dowody naukowe, by stwierdzić związek między jedzeniem przetworzonego mięsa a chorobami nowotworowymi. Według Światowej Organizacji Zdrowia parówki i kiełbaski są na szczycie listy produktów rakotwórczych, spożywanie boczku tak samo źle wpływa na zdrowie jak palenie, a przetwarzane mięso to niemalże wyrok.