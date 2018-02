BIULETYN: "Wayward Pines" skasowane

Stacja Fox zmieniła zdanie i postanowiła, że trzeciego sezonunie będzie. [za: Variety] Joseph Morgan znalazł się w obsadzie serialowej wersji. Zagra Patricka Kenzie'ego, w którego w filmie wcielał się Casey Affleck . [za: Deadline]Członkowie oryginalnej obsady sitcomu Grant Shaud pojawią się w kontynuacji. [za: Deadline] Dallas Roberts dołączyli do obsady reżyserowanego przez Edwarda Nortona film. [za: Deadline] Giorgia Whigham pojawią się w drugim sezonie serialu. [za: Deadline] David Rabinowitz i Charlie Wachte przygotują scenariusz filmu. Będzie to ekranizacja książki Caseya Shermana, która opowiadała prawdziwą historię gangstera Joe Barbozy, ksywa Animal, który zaczął współpracować z władzami i był pierwszą osobą objętą programem ochrony świadków. [za: The Tracking Board]