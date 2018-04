BIULETYN: Będzie 4. sezon "Billions"

Stacja Showtime zamawia czwarty sezon serialu. [za: Deadline] Armando Iannucci jeszcze nie zaczął zdjęć do ekranizacji, a już szykuje kolejny film. Projekt nosi tytułi jest to jedyna informacja, jaką na jego temat na razie posiadamy. [za: Variety] Gemma Jones dołączyli do obsady wspólnego serialu HBO i BBC. Akcja serialu osadzona została w 1832 w Halifax. Opowiadać będzie o Anne Lister, która za wszelką cenę chce uratować rodową posiadłość. Najprostszym sposobem jest ślub z odpowiednią osobą. W tym celu udaje mężczyznę i zamierza ożenić się z dziedziczką fortuny Ann Walker. [za: Deadline]Komik Sebastian Maniscalco zagra główną rolę w filmie studia Lionsgate. Jest również współautorem scenariusza. Będzie to opowieść o dwóch rodzinach z różnych światów, które spędzą wspólnie po raz pierwszy wakacje. Całość ma być włoską wariacją na temat. [za: Deadline] Katee Sackhoff zagra główną rolę w serialu SF platformy Netflix. Jest to historia astronautki, która dowodzi misją mającą na celu zbadanie kosmicznego artefaktu o nieznanym pochodzeniu. [za: Deadline]