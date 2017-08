BIULETYN: Netflix kasuje "Gypsy" po pierwszym sezonie

Serialnie będzie kontynuowany. Decyzję podjęła platforma Netflix. [za: Deadline] Brooke Shields dołączyła do obsady 19. sezonu serialu. Nie wiadomo na razie, kogo zagra. [za: Deadline] Christian Coulson pojawi się w komedii romantycznej. Jest to historia kobiety należącej do "kościoła wampirów" (organizacji zrzeszającej ludzi wierzących, że zdrowie zapewnia im tylko picie krwi) i pracownika urzędu skarbowego, który ma skontrolować finanse kościoła. Między dwójką narodzi się uczucie. [za: Deadline]Kevin William Paul zagra młodszą wersją bohatera, w którego w filmiewciela się Joe Manganiello . Film opowiadać będzie o mężczyźnie, który po 17 latach wychodzi z więzienia i wraca do rodzinnego Bronxu. Próbuje ułożyć sobie życie, które stracił, podejmując tragiczną w skutkach decyzję, kiedy był młodym chłopakiem. A miał wtedy przed sobą świetlaną przyszłość: karierę baseballisty i ukochaną kobietę u boku. [za: Deadline] Graham Phillips zagra byłego chłopaka Veroniki w drugim sezonie serialu. [za: EW]Reżyser wszystkich filmów z cyklu Wes Ball , szykuje serial dla stacji NBC. Projekt nosi tytułi opowiadać będzie o życiu w metropolii niedalekiej przyszłości. [za: Variety]