BIULETYN: Netflix uratuje "Designated Survivor"?

Producenci serialuprowadzą rozmowy z platformą Netflix w sprawie realizacji dla niej trzeciego sezonu po tym, jak zrezygnowała z niego stacja ABC. Rozmowy są jednak skomplikowane ponieważ Netflix ma na razie prawa do serialu tylko poza granicami USA. W Stanach Zjednoczonychstreamowany jest przez Hulu. [za: Deadline] Benedict Cumberbatch zagra główną rolę w telewizyjny filmie. Zgodnie z tytułem obraz opowie o kulisach słynnego referendum, a Cumberbatch wcieli się w postać szefa kampanii Vote Leave. [za: Deadline] Mark Steven Johnson został wybrany na stanowisko reżysera. Będzie to film biograficzny o amerykańskim kompozytorze George'u Antheilu (1900-1959). Syn niemieckich imigrantów z Pomorza. Na przekór oczekiwaniom rodziców wybrał karierę muzyczną i w wieku 19 lat rozpoczął studia w klasie fortepianu, jednocześnie zaczął obracać się w środowisku artystycznym awangardy Nowego Jorku i zyskał przydomek "bad boy of music". Tworzył niecodzienne kompozycje, jak "Transatlantyk" - awangardową operę. Razem z hollywoodzką seksbombą Hedy Lamarr wynalazł system FHSS polegający na częstych skokowych zmianach częstotliwości nadawanego sygnału radiowego, który miał uniemożliwić przechwycenie i zakłócenie komunikacji z torpedami. Dziś system ten jest powszechnie stosowany w sieciach radiowych standardu 802.11 i GSM. [za: Deadline] Megan Park została zatrudniona do napisania scenariusza filmuna podstawie opisującego prawdziwą historię internetowej randki artykułu "The Craziest OkCupid Date Ever". Gwiazdą projektu jest Shailene Woodley . [za: Deadline]20th Century Fox zamawia komedię o rozwodzie. Jej scenarzystą i producentem będzie Kenya Barris . [za: Deadline]Po sześciu sezonach Monica Raymund ogłasza, że odchodzi z serialu. [za: Deadline] Ana Ayora dołączyła do obsady komiksowego widowiska. Na razie nie podano, kogo zagra. Jednocześnie potwierdzone zostały wcześniejsze spekulacje fanów, że Mckenna Grace zagra młodszą wersję tytułowej bohaterki. [za: That Hashtag Show]