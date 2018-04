BIULETYN: Plakat "Opowieści podręcznej"

Hulu zaprezentowało plakat drugiego sezonu serialu. [za: Deadline]Współtwórca Kyle Bradstreet zajmie się przygotowaniem serialu. Projekt powstanie dla stacji USA Network i inspirowany jest podcastem oraz nieopublikowaną jeszcze książką Josepha Finka. Bohaterką jest Keisha, która jako kierowca ciężarówki przemierza kraj w poszukiwaniu swojej żony, którą przez długi czas uważała za zmarłą. [za: Deadline]Aktorka Leslie Hope stanie za kamerą swojego pierwszego pełnometrażowego filmu fabularnego. Będzie to adaptacja sztuki Kate Hewlett . Jest to komedia romantyczna opowiadająca o kobiecie urządzającej przyjęcie urodzinowe dla męża. Przygotowania staną się pretekstem do przypomnienia historii małżeństwa, rodzicielstwa i straty. [za: The Hollywood Reporter]Powiększa się obsada filmu Roba Zombiego . Angaż otrzymali: Richard Riehle Richard Edson [za: Bloody Disgusting]