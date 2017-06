BIULETYN: Plakaty "Star Trek: Discovery" i "Brigsby Bear"

Pierwszy sezon serialuzostał podzielony na dwie części. Osiem odcinków zobaczymy od września, a pozostałe siedem od stycznia. Datę premiery ogłoszono na plakacie teaserowym. [za: Deadline] Shawn Levy wyprodukuje. Ekranizacji książki Drew Daywalta miała początkowo powstać dla Universal Pictures. Teraz projekt przejęło Sony. Będzie to historia pastelowych kredek, które mają dość złego traktowania, więc postanawiają zastrajkować. Przywódcami ruchu są: biała kredka przechodząca kryzys egzystencjalny, bo na białym papierze jej nie widać, czarna kredka, która marzy, by zostać wykorzystana przy rysowaniu tęczy oraz różowa kredka, która ma dość kolorowania księżniczek. [za: Deadline] Amara Karan dołączyła do obsady angielskojęzycznego debiutu Xaviera Dolana . Zagra nauczycielkę, która zwraca uwagę na ucznia będącego obiektem kpin innych dzieci w szkole. [za: Deadline]Luke Tennie zagra główną rolę w niezależnym filmie. Zagra Derricka, młodego DJa, który organizuje muzykę w liceum, do którego kiedyś uczęszczał. Kiedy był uczniem, żart zrobiony przez grupę licealistów zakończył się tragedią, w której śmierć poniosła dziewczyna bohatera. Teraz będzie musiał rozliczyć się z przeszłością. Za kamerą stanie Dallas Jackson . [za: Deadline] Tony Danza został gwiazdą serialu platformy Netflix. Zagra byłego policjanta, który znany był z tego, że nie trzymał się przepisów, co skończyło się dla niego źle. Jego syn też jest policjantem i robi wszystko, by nie być podobnym do ojca. Ten jednak nie zamierza patrzeć z założonymi rękami, jak syn układa sobie życie i nieustannie oferuje mu rady, a to jak zachowywać się wobec podejrzanych, a to jak obchodzić się z kobietami. [za: Deadline]W sieci pojawił się nowy plakat filmu. [za: Joblo] Jacki Weaver znalazła się w obsadzie nowego serialu stacji TNT. Jest to historia przyjaźni neurochirurg prowadzącej badania nad pamięcią i traumą, a lekceważącą normą kobietą, która wiele lat spędziła w tajemniczej kominie w Belize. Weaver zagra przywódczynię tej komuny. Serial wyreżyseruje Niels Arden Oplev . [za: Deadline]Tuż po wejściudo kin, jego reżyser Benny Boom ogłasza, że zajmie się realizacją filmu. Brudny glina, który został właśnie uniewinniony w sprawie o zabójstwo nastolatka, odwiedza ojca zamordowanego, który jest golibrodą. Zamawia u niego golenie i poznaje historię chłopaka widzianą oczami ojca. Scenariusz w 2015 roku znalazł się na liście najlepszych niezrealizowanych horrorów i thrillerów. [za: Deadline] Derek Kolstad , współtwórca, sprzedał scenariusz na kolejny film akcji. Projekt nosi tytułi na razie jest to wszystko, co o nim wiadomo. [za: The Tracking Board]Amazon Studios zamawia serial. Będzie to ekranizacja książki Jaya McInerneya wydanej w Polsce pod tytułem "Szybko, dużo, mocno". Russell chciał zostać poetą, a został redaktorem. Corrine chciała pomagać ludziom, a została maklerem. Jeff chciał ożenić się z Corrine, a został pisarzem. Wszyscy mają coraz większe oczekiwania, coraz mniej skrupułów, coraz więcej pieniędzy. Choć dobrze im się żyje w chmurach, przeczuwają nadejście dnia, kiedy stanie się coś, co sprowadzi ich na ziemię. Ten dzień to 19 października 1987 roku – czarny poniedziałek. [za: Variety]