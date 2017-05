BIULETYN: Pogrom seriali. Horror o czarnoskórych lesbijkach

Po pierwszym sezonie NBC kasuje serial. [za: Deadline] Theo James został gwiazdą filmu SF, który wyreżyseruje Gavin Rothery. Jest to historia naukowca, który pracuje nad bardziej ludzką wersją androida. Ma ku temu osobiste powody. Chce ponownie być z żoną, która niedawno zmarła. [za: Screen Daily] Kelly McGillis zagra tytułową bohaterkę filmie. Obraz wyreżyseruje Robert Manciero . Cook to prawdziwa postać. Córka rosyjskich emigrantów, która na początku XX wieku była królową zbrodni w Nebrasce. [za: Variety] Giancarlo Esposito dołączyli do obsady komedii. Gwiazdą filmu jest Thomas Haden Church , który zagra samotnika błędnie uznanego za ekscentrycznego, unikającego świata sławnego pisarza. Zostaje zaproszony na konferencję poświęconą 20. rocznicy wydania książki, która prawdziwemu pisarzowi zapewniła sławę. Na konferencji poznaje panią profesor ( Toni Collette ), która prowadzi imprezę, i się w niej zakochał. Tymczasem prawdziwy pisarz pojawia się na konferencji... [za: Deadline]ABC zamawia czwarty sezon. [za: Deadline]Po pierwszym sezonie ABC kasuje serial. [za: Deadline]Trzeci sezon okazał się ostatnim dla serialu. [za: Deadline]Po dwóch sezonach do kosza trafia serial stacji ABC. [za: Deadline]Po dwóch sezonach ABC kasuje również serial. [za: Deadline]Stacja ABC rezygnuje także z serialu komediowego. Na antenie utrzymał się dwa sezony. [za: Deadline] Jade Bartlett przygotuje scenariusz filmu. Będzie to ekranizacja książki Chloé Esposito o Alvinie Knightly, która postanawia przejąć tożsamość i życie swojej idealnej siostry-bliźniaczki. Prowadzi do seksu, przemocy i zbrodni. [za: Deadline] Amy Brenneman zagra główną rolę w komedii romantycznej. Jest to historia matki, która chce pomóc synowi w znalezieniu miejsca dla siebie w świecie. Po drodze orientuje się, że sama też potrzebuje przyjaciół, a może nawet miłości. [za: Deadline]Stacja ABC zamawia piąty i szósty sezon serialu komediowego. [za: Deadline]Pierwszy sezon serialubędzie zarazem ostatnim. [za: Deadline]Stacja Fox skasowała też komediowy serial hybrydowy. [za: Deadline]Do koszta trafił również serial. Przetrwał tylko jeden sezon. [za: Deadline]NBC zamawia piąty sezon serialu. [za: Deadline]znikają z ofert MTV. Serial jednak nie trafił do kosza. Drugi sezon przygarnął kanał Spike. [za: Deadline]Blumhouse wyprodukuje horror o czarnoskórych lesbijkach na głębokiej prowincji USA. Scenariusz przygotuje, a potem całość wyreżyseruje Dee Rees . [za: The Tracking Board]