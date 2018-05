BIULETYN: Rzeź seriali rozpoczęta

Stacja Fox zdecydowała się o skasowaniu serialu. Reakcja fanów jest jednak na tyle gwałtowna, że być może nie wszystko jest stracone. Podobno platforma Hulu rozważa uratowanie serialu. [za: Deadline]Stacja Syfy zakończy serialna trzecim sezonie. Producenci liczą jednak na to, że znajdą nowy dom i ciąg dalszy nastąpi. [za: Deadline]Nie będzie piątego sezonu serialu komediowego. Decyzję w tej sprawie podjęli szefowie stacji Fox. [za: Deadline] Sam Rockwell dołączył do obsady animacji. [za: Deadline] Chris Pratt otrzyma Generation Award na gali filmowych nagród MTV . Ceremonia odbędzie się 18 czerwca. [za: Deadline]YouTube zamawia drugi sezon serialu. [za: Deadline]Powieść Lawrence'a Osborne'amoże zostać zekranizowana. Prawa do niej zakupiło Le Grisbi Productions. Jest to historia dwóch bogatych, młodych kobiet, które podczas wakacji na greckiej wyspie Hydra natykają się na śpiącego syryjskiego uchodźcę. [za: The Hollywood Reporter] Joe Penna szykuje się do wyreżyserowania filmu SF. Będzie to thriller opowiadający o załogowej misji na Marsa. Wkrótce po starcie statku kosmicznego, załoga odkrywa pasażera na gapę. [za: The Hollywood Reporter] Cristiano Bortone został wybrany na stanowisko reżyser filmu. Będzie to ekranizacja chińskiej powieści autorstwa Yan Geling . Akcja książki rozgrywa się w czasie amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku. Bohaterką jest Chinka, żona amerykańskiego profesora uniwersyteckiego, która zaczyna otrzymywać emaile od tajemniczego prześladowcy. Z czasem na jaw wychodzą sekrety z jej przeszłości. [za: Variety] Charles Murray został wybrany na scenarzystę filmu. Będzie to ekranizacja książki Beth Macy, w której opisała prawdziwą historię braci Muse - afroamerykańskich albinosów, których w 1899 roku chciał zdobyć łowca nagród James Sheldon, by oddać ich do cyrku, gdzie pokazywani byliby jako dziwadła. [za: Variety] Vincent Lindon zagra jedną z głównych ról w filmie. Obraz opowie prawdziwą historię Huberta Avoine'a, byłego oszusta, który w 2007 roku został francuskim informatorem i przeniknął do meksykańskiego kartelu. [za: Variety]