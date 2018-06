BIULETYN: Sequel "Mile 22" już w przygotowaniu

W sierpniu do kin trafi film Petera Berga . Twórcy są tak pewni sukcesu, że już pracują nad kontynuacją. Scenariusz przygotuje Umair Aleem . [za: The Hollywood Reporter]Sony Pictures przejmuje od Universal Pictures prawa do ekranizacji komiksu. Nowym scenarzystą został przy okazji Fred Wolf . Projekt pomyślany jest jako familijna komedia akcji z kobiecą superbohaterką w roli głównej. [za: Deadline] T.I. prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu, którego gwiazdą jest Eddie Murphy . Film opowie o aktorze i komiku Rudym Rayu Moorze, legendzie kina blaxploitation, człowieku nazywanym również ojcem chrzestnym rapu. Moore zaczynał jako stand-uper. Usłyszawszy historię o alfonsie imieniem Dolemite, postanowił wykorzystać tę miejską legendę do stworzenia postaci alfonsa będącego mistrzem kung-fu. Wcielał się w niego w serii filmów, które są klasyką kina blaxploitation. [za: The Hollywood Reporter] Mary McDonnell znaleźli się w obsadzie skierowanego do chrześcijańskiej widowni filmu. Obraz będzie historią 65-letniego mężczyzny, który przechodzi kryzys wiary po tym, jak zginęła jego 3-letnia wnuczka wraz z jej ojcem. Pewnego dnia otrzymuje maila wprost od Boga, który wybrał go jako osobą godną przekazać światu Dobrą Nowinę. [za: Deadline]Aktor David Henrie zadebiutuje jako reżyser. Jego pierwszym projektem będzie. Film opowie historię ucznia klasy maturalnej, który z kumplami wybiera się w podróż na festiwal muzyczny z zamiarem zdobycia serca ukochanej dziewczyny. [za: The Hollywood Reporter] Penelope Wilton dołączyły do obsady filmu, którego gwiazdą jest Sally Hawkins . Obraz opowiada o kobiecie, której świat się rozpada, kiedy zostaje porzucona przez narzeczonego przed ołtarzem. [za: Deadline]