BIULETYN: Wonder Woman, Nie z tego świata i Scooby-Doo, Gęsia skórka

Warner Bros. zaprezentowało kolejny plakat. [za: Coming Soon]Powstanie hongkoński remake francuskiej komedii. W roli głównej wystąpi You Ge . [za: Screen Daily] Agnès Jaoui wyreżyseruje film. Jego gwiazdą będzie Jean-Pierre Bacri , który wcieli się w Castro, niegdyś popularnego prezentera telewizyjnego. Organizuje on przyjęcie z okazji przeprowadzki do nowego domu. Ma na nim okazję spotkać się po latach ze swoimi znajomymi. Prowadzi to do serii rozmów o tym, jak ich dawne plany i marzenia mają się do obecnej rzeczywistości. [za: Variety] Nadine Velazquez stanowią obsadę filmu. Film opowie o agencie Mossadu ( Perlman ), który został płatnym zabójcą. Żyje w Nowym Jorku i jego zawodowa kariera spokojnie zbliża się do końca. Jednak podczas kolejnego zadania będzie musiał podjąć decyzję, która zaważy na jego losie. A wszystko przez kobietę ( Famke Janssen )... [za: Deadline] Mackenzie Davis została gwiazdą filmu SF, który wyreżyseruje Lorcan Finnegan . Zagra kobietę, która razem z narzeczonym szuka idealnego mieszkania. Para skuszona ofertą ląduje w pułapce: labiryncie złożonego z identycznych domów. Jakby tego było mało, muszą zaopiekować się dzieckiem nie z tej ziemi. [za: Deadline]Do sieci trafiła grafika kontynuacji. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że tytuł dwójki to:. [za: Coming Soon]W trzynastym sezoniezobaczymy animowany odcinek, w którym bohaterowie spotkają samego Sooby'ego-Doo. [za: Deadline]Aktorka Carrie Brownstein zadebiutuje jako reżyserka. Jej pierwszym projektem będziedla MGM. Będzie to komediowo-rewizjonistyczne podejście do bajkowej postaci czarodziejskiej Matki Chrzestnej. Tytułowa bohaterka zostaje wynajęta do opieki nad młodą Kenzie. Jej zadaniem jest znalezienie jej prawdziwej miłości w osobie najprzystojniejszego księcia w okolicy. Problem w tym, że książę bardziej zainteresowany jest Matką Chrzestną niż ponętną młódką. [za: Deadline]BBC 2 szykuje film telewizyjny. Opowie on o losach czwórki zwyczajnych osób w ciągu tygodnia po tragicznej śmierci Księżnej Diany. Obraz wyreżyserują Jeremy Brock Peter Cattaneo . [za: Deadline] Serhat Caradee wyreżyseruje, czyli ekranizację powieści Michaela Prescotta "Kane". Kane to tajemniczy nieznajomy, który nagle pojawia się w miasteczku Tuskett. Ma tylko jeden cel: zabić wszystkich 23 mieszkańców. Kane wydaje się siłą niemożliwą do powstrzymania. Mieszkańcy muszą jednak znaleźć sposób na pokonanie go. Jeśli tego nie uczynią, zginą. [za: Screen Anarchy]Reżyserzy Navot Papushado szykują nowy film. Jego akcja osadzona będzie w 1946 roku, kiedy w regionie wciąż panują Brytyjczycy. Władze planują właśnie egzekucję pięciu członków Narodowej Organizacji Zbrojnej. Trójka nastolatków, którym marzy się bycie bohaterami żydowskiego ruchu oporu, postanawia porwać dwóch brytyjskich żołnierzy, a potem zażądać uwolnienia skazanych w zamian za wypuszczenie Anglików. [za: Variety]) gotowy jest ponownie stanąć za kamerą. Jego nowy projekt to, do którego scenariusz napisał autor związany z komiksami Marvela Dan Abnett . Będzie to widowisko SF opowiadające o świecie przyszłości, w którym w kosmosie odkryto starożytne formy życia - tytułowe smoki. Z ich komórek wytwarza się nowoczesny narkotyk, który jest najnowszą formą "opium dla mas". Głównymi bohaterami są członkowie statku kosmicznego polującego na smoki w celach produkcji narkotyku. [za: Variety]