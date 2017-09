Batffleck Schrödingera: Affleck jest czy nie jest Batmanem?

Wydaje się, że nie ma ostatnio dnia, by do sieci nie trafiały kolejne sprzeczne rewelacje na temat statusui obecności w nim Bena Afflecka . Oliwy do ognia znów dodał The Hollywood Reporter.Portal podtrzymuje swoje doniesienia sprzed paru miesięcy i twierdzi, że Ben Affleck nie będzie Mrocznym Rycerzem w widowisku. Co więcej, dziennikarze strony podtrzymują tezę, że film Matta Reevesa nie będzie częścią dotychczasowego uniwersum DC, lecz widowiskiem istniejącym niezależnie od Affleck podpisał kontrakt na odgrywanie roli Batmana cztery lata temu. Później zgodził się również być współscenarzystą i reżyserem. O tym, że źle się dzieje, zaczęło się mówić rok temu. Wtedy to pojawiły się pierwsze sugestie, że kostium Mrocznego Rycerza wkrótce włoży ktoś inny. Nieliczne plotki zmieniły się w burzę spekulacji po tym, jak Affleck oficjalnie zrezygnował z reżyserii. Kiedy zaś Matt Reeves został zaangażowany jako jego następca, pojawiły się informacje, że również wymyślona przez Afflecka fabuła trafiła do kosza. Od tamtej pory trwa nieustanne przerzucanie się rewelacjami. Raz pojawiają się deklaracje, że gwiazdor pozostaje superbohaterem, by po chwili do sieci trafiły kolejne doniesienia zaprzeczające temu.Ostatnio dużo mówi się o tym, że w świetle sukcesuWarner Bros. chce zmienić dotychczasowe podejście do całego uniwersum DC Comics. Efektem tego jest chociażby krążący od jakiegoś czasu pomysł dwóch Jokerach.