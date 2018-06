Bohaterowie Looney Tunes wracają w cyklu krótkich animacji

Studio Warner Bros. ogłosiło, że przygotowuje serię krótkometrażowych animacji, w których powrócą ikoniczne postacie z kreskówek Looney Tunes, królik Bugs Bunny, kaczor Daffy i reszta animkowej ferajny.Mają one nawiązywać do klasycznych animacji z tymi postaciami. Kolejne epizody mają trwać około 1-6 minut, być zrealizowane w technice animacji 2D i odzwierciedlać autorski charakter pisma zatrudnionych do ich realizacji twórców. Studio chce wyprodukować 1,000 minut materiału na sezon. Odcinki mają być dystrybuowane na licznych platformach.Producent Peter Browngardt zapowiada, że chce powrócić do szalonego, energetycznego stylu z lat 30. i 40., do surrealizmu, humoru fizycznego i ekspresyjnego stylu animacji.Na imprezie Annecy Fest Look Ahead studio pokazało pierwszy film z cyklu,. To opowieść w konwencjiz kaczorem Daffym i świnką Porky poszukującymi przeklętego skarbu w świątyni w środku dżungli.