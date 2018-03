Box Office USA: "Czarna Pantera" drugim największym hitem Marvela

Nie ma mocnych na. Ten film jest jak lawina, z każdym kolejnym dniem staje się coraz potężniejsza, zmiatając konkurencję bez najmniejszego wysiłku. Przy okazji masakruje również wcześniejsze tytuły Marvela. W niedzielę widowisko osiągnęło pół miliarda dolarów wpływów. A to oznacza, że jest to już teraz drugi największy kasowy przebój Marvela.potrzebowała na to zaledwie 17 dni. Tyle samo czasu zajęło zarobienie 500 milionów dolarów, który ostatecznie zakończył swoją kinową przygodę z kwotą 652,3 mln dolarów.nie powinna mieć problemów z powtórzeniem tego wyniku. To zaś będzie oznaczało, że zostanie najbardziej kasowym tytułem Marvela (zarobiło w sumie 623,4 mln dolarów) i drugim najbardziej kasowym tytułem Disneya (za- 936,7 mln dolarów).jest dziesiątym filmem w historii amerykańskiego rynku kinowego, którego wpływy przekroczyły granicę 500 milionów dolarów. Disney twierdzi, że na koniec niedzieli widowisko będzie miało na swoim koncie 501,1 mln dolarów. Zdaniem większość wynik ten będzie wyższy o co najmniej milion dolarów.Podczas trzeciego weekendunie miała sobie równych zarabiając prawie tyle, ile pozostałe dziewięć filmów pierwszej dziesiątki razem wzięte. Szacunki Disneya to 65,7 mln dolarów, jednak inni dają widowisku co najmniej 66,7 mln dolarów. Jest to trzeci najlepszy wynik trzeciego weekendu. Lepiej sprzedawały się tylko:(90,2 mln dolarów) i(68,5 mln).20th Century Fox wciąż nie może doczekać się w tym roku hitu. Jego największym przebojem jest bożonarodzeniowa premiera, który od 1 stycznia zarobił ponad 115 milionów dolarów.ma na razie na swoim koncie 57,1 mln dolarów. Premiera tego tygodnia -- zarobi jeszcze mniej. Kosztujący ponad 69 milionów dolarów film (z czego 15-20 mln poszło na gażę Jennifer Lawrence ) zadebiutował kwotą 17 milionów dolarów. To wynik gorszy od tego, jaki osiągnęła kosztując zaledwie 30 milionów dolarów(18,2 mln). Dla Lawrence to i tak oznacza poprawę. Jej poprzedni film -- w sumie zgarnął zaledwie 17,8 mln dolarów.Otwarciem nie imponuje też. W pierwszy weekend obraz zgarnął 13 milionów dolarów, co wpisuje się w obecny trend męskiego kina. Niedawnona otwarcie zarobił 15,2 mln dolarów, a- 13,7 mln. Dla Bruce'a Willisa ten wynik i tak jest dobry, zważywszy, że od 2015 roku żaden film z jego udziałem nie trafił do amerykańskich kin, choć wystąpił w tym czasie w sześciu produkcjach. 13 milionów to najlepsze otwarcie w jego karierze odw lipcu 2013 roku.Pozostałe tytuły w pierwszej dziesiątce trzymają się całkiem nieźle. Tylkostraciło ponad połowę wpływów z poprzedniego weekendu. Film jednak sprzedaje się jeszcze na tyle dobrze, by za tydzień stać się drugą premierą 2018 roku z łącznymi wpływami powyżej 100 milionów dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda tak:W najbliższy piątek do kin wejdą aż cztery premiery. Disney spróbuje zdobyć złoto i srebro wprowadzając. O uwagę widza powalczą też: komedia Amazonu z gwiazdorską obsadą, horrorod reżysera jednej z większych box-office'owych niespodzianek ubiegłego rokuoraz nowy thriller akcji reżysera