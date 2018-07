Box Office USA: "Iniemamocni 2" na podium kasowych animacji

Jak podaje portal Deadline na półmetku kinowego lata amerykański box office wygląda znakomicie. Wpływy są zaledwie o 3% niższe od tych zanotowanych podczas rekordowego lata 2013 roku. Wynik ten nie do końca oddaje aktualny stan rzeczy, a to dlatego, że box-office'owi puryści do lata nie zaliczają weekend otwarcia. Po jego uwzględnieniu okaże się, że w tym roku wpływy są o 10% wyższe niż w tym samym okresie w 2013 roku.Jednym z filmów, który przyczynił się do tak dobrych wyników, jest produkcja Pixara. Podczas trzeciego weekendu obraz zarobił 45,5 mln dolarów, dzięki czemu łącznie na koncie ma już 439,7 mln dolarów. W ten sposób po 17 dniachsą już trzecią najbardziej kasową animacją w historii amerykańskiego box office'u (i szóstą, która zarobiła co najmniej 400 milionów dolarów). Biorąc pod uwagę to, że za chwilę Amerykanie będą świętować Dzień Niepodległości, wydaje się pewne, że za tydzieńbędą już najbardziej kasową animacją. Do pokonania pozostały bowiem:(441,2 mln dolarów) i(486,3 mln dolarów).Numerem jeden w naszym zestawieniu pozostało jednak widowisko Universal Pictures. Obraz stracił co prawda sporo (prawie 60%), ale pewnie utrzymał pozycję lidera zgarniając według szacunków studia 60 milionów dolarów. Widowisko idzie na razie dokładnie tą samą drogą, co siódma część, która zakończyła pobyt w amerykańskich kinach z kwotą 353 milionów dolarów na koncie. Podobny wynikoznaczać oczywiście będzie, że film nie znajdzie się na podium najbardziej kasowych premier tego roku (aby to osiągnąć trzeba zapewne będzie zarobić dużo ponad 500 mln dolarów).Aż trzy nowości zadebiutowały w weekend w pierwszej dziesiątce. Wszystkie poradziły sobie lepiej, niż się tego po nich spodziewano.Na trzecim miejscu wylądował. Pierwsza część dystrybuowana była przez Lionsgate i do szerokiej dystrybucji trafiła podczas trzeciego weekendu.zarobił w 2015 roku 12,1 mln dolarów (a od premiery 15,1 mln). Podobnego wyniku oczekiwano po dwójce, tymczasemzgarnął na dzień dobry 19 milionów dolarów. Dla dystrybuującego film w Stanach Sony jest to drugie najlepsze otwarcie w tym roku (za- 25 mln dolarów).Na czwartym miejscu znalazła się skierowana do afroamerykańskiej widowni kinowa wersja reklam Pepsi. Film zarobił na dzień dobry 15,5 mln dolarów, co dla Lionsgate'u jest również drugim najlepszym otwarciem w tym roku (za także skierowanym do afroamerykańskiej widowni- 17,2 mln dolarów).Niespodziewanie w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla wprowadzonej zaledwie do 356 kin bollywoodzkiej produkcji. Biografia barwnego i niezwykle kontrowersyjnego aktora Sanjaya Dutta zarobiła 2,6 mln dolarów. W historii dystrybutora - Fox International Productions - jest to rekordowe otwarcie. Ogólnie jest to siódmy najlepszy start filmu z Indii (niekwestionowanym numerem jeden jest- 10,6 mln dolarów).Warto też zauważyć, że pozycję w pierwszej dziesiątce obronił inny film pokazywany w limitowanej dystrybucji -. Dokument niespodziewanie awansował do Top10 przed tygodniem, a teraz utrzymał się na liście, ponieważ jego wpływy znów wzrosły, tym razem o 1/4.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Dzień Niepodległości przypada w środę. Jednak tylko Universal Pictures postanowiło w tym dniu wprowadzić nowy film do kin. Jest to prequel znanego cyklu -. W piątek do kin trafi trzecie w tym roku widowisko Marvela -