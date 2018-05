Box Office USA: Czy "Avengers 3" przegrają z "Czarną Panterą"?

Patrząc na wyniki weekendowe amerykańskiego box office'u może się wydawać, że nie dzieje się nic ekscytującego.zarobiła prawie tyle, co pozostałe dziewięć filmów pierwszej dziesiątki razem wzięte. Ale trzecia częśćnie walczy o pierwsze miejsce w weekendowych zestawieniach, a o pierwsze miejsce na liście najbardziej kasowych filmów tego roku. A co za tym idzie również o miejsce w pierwszej trójce najbardziej kasowych tytułów w historii amerykańskiego box office'u. Tu zaś walka jest bardzo zacięta.łatwo nie da się pokonać.Na pierwszy rzut oka może się wydawać, żenie powinna mieć kłopotów z pokonaniem bratniej produkcji. W końcu osiągnęła 500 milionów dolarów w zaledwie 15 dni. Tylkomoże pochwalić się lepszym osiągnięciem (10 dni). Po siedemnastu dniach na konciejest 547,8 mln dolarów. W tym samym czasieuzbierała 501,7 mln dolarów.Różnica jest duża, dlaczego więcmają powody do obaw? Odpowiedź kryje się w wynikach trzeciego weekendu.zarobiła według szacunków Disneya 61,8 mln dolarów. I tym samym przegrywa z, której wpływy podczas trzeciego weekendu wyniosły 66,3 mln dolarów. Jeśli więc w następnych tygodniachbędzie notować większe odspadki (a poprzednia produkcja Marvela trzymała się bardzo mocno w kolejnych weekendach), to w ostatecznym rozrachunku początkowa przewaga może nie wystarczyć, by pokonać bratnie widowisko, któremu brakuje już niecałe 4 mln dolarów, by osiągnąć - jako trzeci film w historii amerykańskiego rynku kinowego - 700 milionów dolarów.A to, że trzecia częśćbędzie miała duże spadki, jest raczej przesądzone. W piątek do kin wchodzii według oczekiwań będzie olbrzymim przebojem. Otwarcie prognozuje się na poziomie 130-150 milionów dolarów. Co będzie nowym rekordem otwarcia filmu z kategorią R (zarobił 132,4 mln dolarów).Tymczasem w tym tygodniu do kin weszły dwie duże premiery. Jedna z nich jest sukcesem, druga niestety nie. Pomimo zajęcia drugiego miejscajest kolejną poprodukcją Warner Bros., która nie sprzedaje się zgodnie z oczekiwaniami studia. Obraz po trzech dniach wyświetlania może pochwalić się wpływami w wysokości 18,5 mln dolarów. W karierze Melissy McCarthy (grającej w filmie główną rolę) jest to najgorsze otwarcie od czasuw 2014 roku (7,7 mln dolarów podczas pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji).Z kolei atmosfera świętowania panuje zapewne w biurach Universal Pictures. Kosztujący zaledwie 6 milionów dolarów thrillerw pierwszy weekend zgarnął 16,5 mln dolarów. W karierze współpracownika rodzeństwa Wachowskich , reżysera Jamesa McTeigue'a , jest to drugie najlepsze otwarcie (po- 25,6 mln dolarów).W pierwszej dziesiątce jest jeszcze nowy tytuł, nowość sprzed tygodnia,. Dokument o zasiadającej w amerykańskim Sądzie Najwyższym Ruth Bader Ginsburg w 180 kinach zarobił 1,2 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak wspomnieliśmy wyżej, w piątek swoją premierę będzie miał. Nie jest to jedyna duża nowość. Do kin wejdą też dwie komedie: