Box Office USA: To już koniec lata, najgorszego od 12 lat

W poniedziałek Amerykanie obchodzić będą Święto Pracy. A to oznacza, że dobiega końca letni sezon kinowy. Niestety studia nie mają powodów do świętowania. To było najgorsze lato od 2005 roku. Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły niecałe 3,7 mld dolarów. Po raz ostatni letni box office nie osiągnął granicy 4 miliardów dolarów w 2006 roku.W ten sposób box office, który po wiośnie był na najlepszej drodze po nowy rekord (wpływy były wyższe o 4,5% niż w tym samy okresie rok wcześniej), teraz jest ma drugi najgorszy wynik w tej dekadzie. Wpływy wynoszą 7,6 mld dolarów, czyli są o pół miliarda (lub 6,2%) niższe niż przed rokiem. Sierpień okazał się miesiącem, który najbardziej zaważył na tym ponurym obrazie amerykańskiego rynku kinowego. A w szczególności ubiegły weekend, który okazał się rekordowo słaby.Jednak dystrybutorzy nie mogą zasłaniać się tym, że to widzowie są winni, ponieważ nie chcą chodzić do kin. Jak pokazuje ten weekend, Amerykanie chętnie obejrzeliby jakiś film na dużym ekranie, gdyby po prostu trafiła się ciekawa oferta. Sprzedaż biletów bowiem znaczącą wzrosła pomimo faktu, że nie było żadnej premiery w szerokiej dystrybucji. Szacuje się, że w kinach pozostawiono ok. 77 mln dolarów (jest to najgorszy 35. weekend roku w tym wieku), podczas gdy tydzień temu było to 69 mln dolarów. W pierwszej dziesiątce tylko trzy lub cztery filmy zanotują spadek sprzedaży biletów.Dlaczego trzy lub cztery? Ponieważ na razie nie wiadomo dokładnie, ile zarobił. Szacunki sugerują, że wpływy spadły o 12 tys. dolarów (czyli 0,1%), co de facto oznacza, że film może zarówno niewiele zyskać jak i stracić. Widowisko akcji bez problemów po raz trzeci znalazło się na szczycie zestawienia z wynikiem grubo powyżej przedweekendowych przewidywań – 10,3 mln dolarów (spodziewano się, że tyle zarobi łącznie z poniedziałkiem).Trzy filmy, które prawie na pewno straciły widzów w tym tygodniu, to:(spadek o 5%),(spadek o ponad 2%) i(spadek o niecałe 2%). Pozostałe tytuły uzyskały wyniki lepsze niż tydzień temu. Niektóre wzrosty są naprawdę spektakularne. Na przykład animacja, która po wzroście wpływów o 35% wróciła do pierwszej dziesiątki, gdzie nie była od początku sierpnia. O prawie 30% lepiej sprzedał się, a o ponad 27% wzrosły wpływyPierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wrócą duże premiery. W szerokiej dystrybucji pojawią się bowiem horrororaz komedia romantyczna