Bryan Cranston będzie znęcał sie nad zwierzętami

) dołączył do obsady filmu familijnego DisneyaFilm jest ekranizacją książki dla dzieci autorstwa Katherine Applegate i Patricii Castelao. Reżyseruje Thea Sharrock ). Producentką i odtwórczynią jednej z ról jest Angelina Jolie to historia cierpiącego na amnezję goryla Ivana, który stanowi atrakcję centrum handlowego wraz z podstarzałą słonicą Stellą i psem-przybłędą imieniem Bob. Kiedy do tego minizoo dołączone zostaje młode słoniątko, szok sprawia, że Ivan odzyskuje pamięć. Bohater postanawia zorganizować ucieczkę, by uratować maluszka przed okrutnym losem, jaki był jego udziałem. Cranston będzie czarnym charakterem - właścicielem centrum, który znęca się nad zwierzętami.