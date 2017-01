Bryan Singer za kamerą serialu o X-Men

3 2 1



Teoretycznie Bryan Singer powinien właśnie pracować nad widowiskiem. Jak się jednak okazuje, reżyser znajdzie czas, by nakręcić odcinek pilotowy serialu stacji FX. Nie jest to jednak przypadkowy projekt, lecz serial o mutantach rozgrywający się w tym samym uniwersum co kinowe widowiska z cykluO projekcie pisaliśmy już na stronach Filmwebu. Jego twórcą i prowadzącym jest Matt Nix ). Singer był już w projekt zaangażowany, ale do tej pory pełnił w nim funkcję producenta wykonawczego. Lauren Shuler Donner Simon Kinberg – kolejne ważne osoby, jeśli chodzi o uniwersum "X-Men" – również są producentami całości. Marvel reprezentować będą Jeph Loeb Tytuł serialu na razie pozostaje tajemnicą. Wiemy, że będzie on opowiadać o normalnych rodzicach, których dzieci są mutantami. Oczywiście rząd spróbuje przejąć nad nimi kontrolę. Rodzice nie chcą się na to zgodzić i razem z dziećmi ratują się ucieczką. Znajdują podziemną organizację mutantów i włączają się do walki o ich prawo do samostanowienia.Nie jest to pierwsza współpraca Singera z telewizyjnym oddziałem 20th Century Fox. Przed laty wyreżyserował pilotowy odcinek