CANNES 2018: Znamy laureatów sekcji Un Certain Regard

Kolejne nagrody w Cannes rozdane. Jury sekcji Un Certain Regard pod przewodnictwem Benicia Del Toro wyróżniło pięć filmów.W sekcji pokazano w tym roku 18 tytułów. Zwycięzcą - laureatem Nagrody Un Certain Regard - został Ali Abbasi , wyróżniony za. To drugi film w karierze urodzonego w Iranie i pracującego w Danii twórcy, opowieść o szwedzkiej celniczce, która staje przed moralnym i osobistym wyzwaniem, kiedy trafia na pewnego podejrzanego pasażera. Magazyn Variety nazwał film połączeniem "romansu, nordyckiego noir, społecznego realizmu i nadprzyrodzonego horroru".Obok Del Toro w jury zasiadali aktorka Virginie Ledoyen , reżyserzy Annemarie Jacir Kantemir Bałagow oraz dyrektorka festiwalu w Telluride, Julie Huntsinger Oto lista wszystkich nagrodzonych filmów z sekcji: