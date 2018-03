Chace Crawford członkiem Rodziny Charlesa Mansona

Getty Images © Jason Merritt



Gwiazda Chace Crawford dołączył do obsady niezależnego dramatu. Za kamerą stanie autorkaObraz jest historią młodej kobiety imieniem Faith ( Merritt Wever ), która zostaje wysłana do więzienia, by dokonać reedukacji trzech kobiet (w tych rolach: Hannah Murray Marianne Rendon ) skazanych na śmierć za morderstwa, których dokonały w imieniu Charlesa Mansona. Potem ich wyrok zmieniono na dożywocie. Faith wysłucha ich historii, co będzie miało na nią głęboki wpływ. Chace Crawford wcieli się postać Texa Watsona, członka Rodziny Mansona. Był on związany z zabójstwem ciężarnej aktorki Sharon Tate. Samego Mansona zagra Matt Smith . W obsadzie są także: Suki Waterhouse