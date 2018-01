Clive Owen u boku Willa Smitha w widowisku SF Anga Lee

Getty Images © Clive Brunskill



Trwa proces obsadzania ról w widowisku SF Anga Lee . Gwiazdą obrazu już wcześniej został Will Smith . Teraz dowiedzieliśmy się, że na planie spotka Clive'a Owena ). Kogo ten zagra, tego nie wiadomo. Ponoć jest to postać negatywna. Ang Lee jest też już bliski wybrania aktorki do głównej żeńskiej roli. W najbliższym czasie ma się spotkać z trzema kandydatkami. Są to: Tatiana Maslany ), Mary Elizabeth Winstead ) i Elizabeth Debicki ).Film będzie opowiadał historię żyjącego w przyszłości płatnego zabójcy, który pracuje dla firmy zajmującej eksperymentami genetycznymi. Kiedy - zdaniem przełożonych - bohater staje się zbyt stary do tej roboty, firma nasyła nań o 20 lat młodszego klona.Historia realizacji tego obrazu jest długa. Po raz pierwszy próbowano go zrealizować 20 lat temu w Disneyu. Wtedy za kamerą miał stanąć nieżyjący już Tony Scott . Ostatnim reżyserem związanym z obrazem był w 2009 roku również już nieżyjący Curtis Hanson powstaje obecnie dla Skydance.