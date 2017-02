Czarna Błyskawica jednak spotka Flasha, Supergirl i Arrowa

3 2 1



We wrześniu informowaliśmy o tym, że kolejny serial na bazie bohaterów DC Comics produkowany przez Grega Berlantiego powstanie dla stacji FOX. Teraz okazuje się, że kanał powiedział "nie" projektowi. Oficjalnie powodem jest to, że na antenie stacji jest już sporo komiksowych tytułów (i planowany serial o X-Men).Decyzja FOXa oznacza, żenajprawdopodobniej trafi na antenę The CW, czyli domu pozostały komiksowych seriali Berlantiego . A co za tym idzie, stanie się częścią uniwersum, które zamieszkują Arrow, Flash i Supergirl.Postać Czarnej Błyskawicy została wymyślona przez Tony'ego Isabellę (współtwórcę pierwszego czarnoskórego herosa Marvela Luke'a Cage'a) i Trevora Von Eedena. Po raz pierwszy pojawiła się w swoim własnym komiksie w 1977 roku. Czarna Błyskawica to Jefferson Pierce, złoty medalista olimpijski w dziesięcioboju, syn zamordowanego dziennikarza, który wraca do biednej dzielnicy, z której się wywodzi, by zostać dyrektorem lokalnego liceum. Jest też urodzonym metaczłowiekiem, który nauczył się blokować swoje umiejętności. Kiedy jednak dzielnica staje się zabawką w rękach mafiosów i skorumpowanych polityków, za namową starego przyjaciela rodziny Jefferson zaczyna wykorzystywać wrodzone moce, by nieść sprawiedliwość i nadzieję.Serial, którego fabułę przygotowało małżeństwo Salim Akil ), rozpocznie się w momencie, w którym Jefferson Pearce gotowy jest porzucić swoje bohaterskie alter ego. Kiedy jednak jego córka zaczyna własną krucjatę o sprawiedliwość, a obiecujący uczeń zostaje skuszony i dołączy do groźnego gangu, Jefferson powróci jako poszukiwany samozwańczy stróż prawa i legenda DC.jest drugim komiksowym serialem odrzuconym przez FOXa, który ratuje The CW. Wcześniej ten sam los spotkał, który powstaje na bazie bogatej biblioteki Archie Comics.