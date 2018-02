Czarna Pantera wciąż nie radzi sobie z Chińczykami

Chińczycy trzymają się rewelacyjnie w zagranicznym box offisie. Trzy premiery z ubiegłego tygodnia zajmują czołowe lokaty w zestawieniu łącznych wpływów uzyskanych poza granicami USA w tym roku.jest dopiero czwarta. Za to widowisko Marvela globalnie, za sprawą rekordów w Stanach Zjednoczonych, nie ma sobie równych. Jest pierwszą tegoroczną premierą, która przekroczyła barierę 700 milionów dolarów (obecnie 704 mln).W weekendowym zestawieniu doszło do zmiany lidera. Z czwartej pozycji na pierwszą awansowało widowisko akcji(Operation Red Sea). Film zanotował 50-procentowy wzrost wpływów i zarobił podczas weekendu. O takich wzrostach Amerykanie mogą jedynie pomarzyć. Od debiutu z okazji początku roku psa obraz zarobił 334 miliony dolarów. Jest to drugi najlepszy wynik premiery 2018 roku w zagranicznym box offisie.Na drugim miejscu utrzymała się największa niespodzianka tego roku -(Detective Chinatown 2). Dwa lata temu pierwsza część -- sprzedała się zaledwie dobrze, uzyskując łączne wpływy w wysokości 125,1 mln dolarów. Już wynik otwarcia był dużo wyższy, a podczas drugiego weekendu film zarobił kolejneŁącznie na koncie produkcji jest już 417,4 mln dolarów. To pierwsza premiera 2018 roku, która przekroczyła w zagranicznym zestawieniu granicę 400 milionów dolarów. Może też się pochwalić - przynajmniej na razie - najlepszymi wpływami w jednym kraju, bijąco 17 milionów dolarów. Trzeba jednak pamiętać, że widowisko Marvela nie ma u siebie żadnej konkurencji, tymczasem w Chinach kilka filmów od tygodnia szokuje swoimi osiągnięciami. Aż trudno sobie wyobrazić, ile miałby na koncie, gdyby był jedyną premierą z okazji nowego chińskiego roku.zachowała w naszym zestawieniu trzecią lokatę. Film zarobił w weekend. Niemal cała kwota pochodzi z rynków, gdzie widowisko miało swoją premierę tydzień temu. Dziś do szerokiej dystrybucji film wejdzie w Rosji. Jednak już w weekend można tam było przygody Czarnej Pantery oglądać w kinach IMAX. Wpływy z nich wyniosły 2,6 mln dolarów. Widowisko Marvela miało też swoją premierę w Wietnamie. Wynik 2,5 mln dolarów (wraz z pokazami przedpremierowymi) jest piątym najlepszym otwarciem w historii tamtejszego rynku. Zagraniczne wpływywynoszą obecnie 304 mln dolarów. Jest to pierwsza zachodnia produkcja, która przekroczyła granicę 300 milionów.(Monster Hunt 2) miał być największym przebojem nowego chińskiego roku. W końcudwa lata temu zarobiło 381,9 mln dolarów. Przed tygodniem baśniowe widowisko rzeczywiście znalazło się na szczycie naszego zestawienia. Jednak jego wpływy spadają szybciej, niż się tego spodziewano. Podczas drugiego weekendu film zarobił już tylko. Łącznie na jego koncie jest 319,1 mln dolarów.Piątkę kompletujez wynikiem. Romans wciąż najlepiej sprzedaje się w Niemczech (3,4 mln dolarów). Nieźle wypada również we Francji (2,2 mln dolarów). Za to nie zrobił większego wrażenia na Koreańczykach. W ciągu pięciu pierwszych dni wyświetlania nie był w stanie nawet uciułać miliona dolarów (zarobił 930 tysięcy).Na szóstym miejscu znalazła się chińska produkcja dla dzieci(Boonie Bears: The Big Shrink). W weekend animacja zgarnęła. Łącznie na jej koncie jest zaś 84,2 mln dolarów.Ostatnim tytułem w naszym zestawieniu jest, który podczas tego weekendu zarobił. Wśród nowych rynków najważniejszymi okazały się Francja (2,1 mln dolarów w pięć dni) i Korea Południowa (1,3 mln w pięć dni).