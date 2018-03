Czy Buffy będzie ponownie postrachem wampirów?

Czy szykuje się reboot serialu? Nikt na razie nie potwierdził tego oficjalnie, ale Gary Newman, dyrektor zarządzający stacji Fox, zasugerował, że pomysł przeszedł mu przez myśl., powiedział Newman. Nie pokusił się jednak o żadne obietnice - ze strachu, że, jak sam powiedział, "nie wyjdzie żywcem z budynku". Dodał jednak, że regularnie dyskutuje na ten temat.Wypowiedzi Newmana pochodzą z dłuższej dyskusji o trendzie do przywracania starych serialowych hitów. Stacja Fox zrobiła już to z, przygotowuje też nową wersjęNewman zaznaczył jednak, że rebooty nie są dla niego priorytetem.opowiadała o dziewczynie ( Sarah Michelle Gellar ), której przeznaczeniem była walka z wampirami. Serial był emitowany w latach 1997-2003. Co ciekawe, i on był de facto rebootem - filmu, do którego scenariusz napisał Joss Whedon