Czy to jest nowy wróg Deadpoola?

Znany z serialu Jack Kesy dołączył do obsady komiksowego widowiska. Przypadła mu w udziale rola superłotra i wroga tytułowego bohatera.Oficjalnie nie wiemy, kogo zagra. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o tego oto gościa:To Black Tom Cassidy – postać stworzona przez Chrisa Claremonta i Dave'a Cockruma. Po raz pierwszy fani komiksów Marvela zobaczyli go w 101 numerze "X-Men", w październiku 1979 roku. Black Tom jest mutantem, który potrafi korzystać, manipulować i nawiązywać łączność z energią poprzez organizmy roślinne. Może też wywoływać energetyczną falę uderzeniową za pomocą drewnianych przedmiotów (zazwyczaj jest to sail éille – laska typowa dla kultury Irlandii).W komiksach Black Tom Cassidy jest kuzynem Banshee. Ta postać pojawiła się w filmie, gdzie zagrał go Caleb Landry Jones . Wwspomniane jest, że Banshee został schwytany i zabity przez Bolivara Traska. Nie jest jednak jasne, czy cokolwiek z głównego cyklu "X-Men" zostanie wykorzystane przy budowaniu biografii Toma Cassidy'ego w