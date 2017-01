Daniel Day-Lewis i Paul Thomas Anderson są już na planie nowego filmu

Getty Images © Toby Canham

Oto projekt, na który trudno nie czekać. Paul Thomas Anderson rozpoczął zdjęcia do swojego nowego filmu. Zagra w nim Daniel Day-Lewis , który nie wystąpił przed kamerą od czasu(2012). Nie znamy nawet tytułu produkcji, ale cokolwiek przygotowuje duet odpowiedzialny za, z pewnością będzie warte obejrzenia. I to wielokrotnego. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu.Ekipa pracuje obecnie w Wielkiej Brytanii, kręcąc w Lythe oraz Robin Hood's Bay w hrabstwie North Yorkshire.Fabuła filmu owiana jest tajemnicą. Wiadomo jedynie, że będzie to opowieść o światku mody Londynu lat 50. Podobno Day-Lewis gra postać inspirowaną projektantem Charlesem Jamesem.Film na razie nie ma daty premiery.