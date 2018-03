Danny Boyle nakręci i komedię Curtisa i "Bonda 25"

Getty Images © Juan Naharro Gimenez



Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie dla Danny'ego Boyle'a bardzo pracowity. W ostatnim czasie informowaliśmy na stronach Filmwebu, że reżyser planuje komedię dla Working Title, a także jest głównym kandydatem do nakręcenia. Wydawało się, że będzie musiał z któregoś z tych projektów zrezygnować. Baz Bamigboye z "Daily Mail" twierdzi jednak, że jest inaczej.Jeśli wierzyć jego rewelacjom. Boyle wczesnym latem wejdzie na plan komedii, która oficjalnie nie ma tytułu, a którą Bamigboye nazywa. W drugiej połowie roku natomiast rozpocznie zdjęcia do, jeśli jego rozmowy z producentami w sprawie ostatecznej wersji fabuły zakończą się sukcesem.Tymczasem "The Hollywood Reporter" podaje, że proces obsadzania ról w komediowym projekcie Boyle'a już trwa. Angaż otrzymała właśnie Lily James ).O fabule tego filmu niewiele wiadomo. Scenariusz przygotował Richard Curtis . Ma to być wypełniony po brzegi muzyką film rozgrywający się w latach 60./70.