Deathstroke dostaje film. Reżyser "Raidu" za kamerą

Po prawie roku niepewności wyjaśnił się w końcu los Deathstroke'a. Postać znana z komiksów DC Comics dostanie własny film. Za kamerą stanie sam Gareth Evans , reżyserPrzypomnijmy, że pierwotnie Deathstroke miał być przeciwnikiem Mrocznego Rycerza w filmie. Było to w czasie, kiedy Ben Affleck piastował stanowisko reżysera i pracował nad scenariuszem. Kiedy jednak zrezygnował z realizacji widowiska, pojawiły się głosy, że scenariusz zostanie wrzucony do kosza. Tak też się stało, gdyprzejął Matt Reeves W roli Deathstroke'a miał pojawić się Joe Manganiello . I to się nie zmieniło. Zamiast jednak być czarnym charakterem w cudzym filmie, będzie gwiazdą własnego.Deathstroke należy do ulubionych czarnych charakterów uniwersum DC Comics. Jest to najemnik i płatny zabójca, który zna się doskonale na każdym rodzaju broni. Jest także mistrzem sztuk walk.Dla Evansa jest drugim podejściem do kinowego uniwersum DC Comics. Swego czasu Warner Bros. podpytywało go, czy aby nie zechciał nakręcić. Portal The Wrap twierdzi, że tym razem to Evans przyszedł z pomysłem do wytwórni. Jej szefowie byli pod wrażeniem pomysłu i tak doszło do wyrażenia zgody na realizację jeszcze jednego widowiska w ramach rosnącego uniwersum.Szczegóły fabuły "Deathstroke'a" nie są na razie znane.