Drugi raz z rzędu Chińczycy zdobywają całe box-office'owe podium

Chińczycy mogą zapomnieć o rozczarowaniu, jakim był poprzedni rok. Wraz z początkiem Roku Koguta kina w Państwie Środka przeżywają nienotowane wcześniej oblężenie. Według oficjalnych danych podczas siedmiu dniu świętowania rozpoczęcia nowego roku Chińczycy zostawili w kinach rekordową kwotę 3,35 mld yuanów (487 mln dolarów). Efekt tego widać w naszym zestawieniu. Drugi weekend z rzędu całe podium należy do produkcji Chin, a w pierwszej dziesiątce jest ich w sumie pięć.Liderem zestawienia jest komedia z Jackiem Chanem . Przed tygodniem była numerem dwa, ale wolniej od konkurencji traci widzów. W samych Chinach zgarnęła 50,7 mln dolarów. Ponieważ jest też pokazywana w 10 innych krajach jej kwota łączna wynosi. Za kilka dni stanie się drugą tegoroczną chińską premierą z globalnymi wpływami przekraczającymi 200 milionów dolarów.Pierwszym widowiskiem z Chin, które osiągnęło ten poziom jest numer jeden przed tygodniem –. Tylko w samych Chinach obraz zgarnął 203,5 mln dolarów od swojej premiery 9 dni temu. W ostatni weekend zarobił, z czego 34,5 mln pochodziło z rodzimego rynku.Chińskie podium kompletuje komedia o mężczyźnie, który w wyniku wypadku samochodowego przenosi się w czasie i spotyka swojego ojca i nigdy niewidzianą matkę.podczas drugiego weekendu w kinach zarobiło. W sumie na koncie ma zaś 91,3 mln dolarów.Najlepszą hollywoodzką produkcją jest w tym tygodniu, którego wpływy pozostają bardzo stabilne. W ten weekend główny faworyt oscarowy zarobił ok.. Sprzedaż biletów wzrosła o 3% w Niemczech i spadła zaledwie o 17% we Włoszech, gdzie obraz pozostał numerem jeden. Najlepszym z nowych rynków okazał się Meksyk, gdzie jednak film przegrał walkę o pierwsze miejsce z. Film zarobił tam 2,2 mln dolarów, ale kwota ta zawiera wpływy z pokazów przedpremierowych.Na piątym miejscu znalazł się. W weekend film zarobił, z czego zdecydowana większość (7,1 mln) pochodzi z 11 azjatyckich rynków. Zadebiutował na pierwszy miejscu w Singapurze i na Filipinach. Utrzymał pozycję lidera w Indonezji. Za kilka dni łączne zagraniczne wpływy przekroczą 100 milionów dolarów.Jedyną nowością na liście jest, które z wynikiemznalazło się na szóstym miejscu naszego zestawienia. Obraz przypadł do gustu widzom w krajach Ameryki Łacińskiej. W Brazylii uzyskał drugie najlepsze otwarcie horroru w historii (2,7 mln dolarów). Był numerem jeden z Meksyku. Świetnie sprzedał się w Kolumbii, Panamie, Peru i Chile. W Rosji zajął drugie miejsce (1,9 mln dolarów). W Europieogólnie radziło sobie słabo. W Niemczech horror zadebiutował na piątym, a w Wielkiej Brytanii na siódmym miejscu.Kolejne dwie pozycje w naszym zestawieniu zajmują chińskie produkcje.zarobiło w weekend(łącznie ma 96,9 mln). Z kolei animacjazdobyła(łącznie 56 mln).Ponad 10 milionów dolarów zarobiły w ten weekend jeszcze dwie amerykańskie produkcje:) i).