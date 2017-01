Dwunasty Doktor Who kończy praktykę

Dwunasty Doktor przechodzi na emeryturę. Aktor Peter Capaldi w rozmowie z BBC Radio 2 oraz za pośrednictwem oficjalnego konta twitterowego serialu zapowiedział, że nadchodzący dziesiąty (a wliczając starą serię - już trzydziesty szósty!) sezon będzie zarazem jego ostatnim. "Czas podjąć nowe wyzwania" - mówi.Odejście Capaldiego zbiegnie się w czasie z odejściem wieloletniego showrunnera oraz producenta wykonawczego serialu, Stevena Moffata. Moffat przejąłw 2010 roku. Za jego czasów fani poznali jedenaste ( Matt Smith ) i dwunaste ( Capaldi ) wcielenie Doktora, jak również dwie nowe towarzyszki: Amy ( Karen Gillan ) i Clarę ( Jenna Coleman ). Pod jego kierownictwem serial kontynuował podbój globu zmieniając się z obsesji Brytyjczyków w tytuł, w którym zakochali się widzowie na całym świecie (głównie w USA).Jego następcą zostanie Chris Chibnall , a Doktora numer 13 poznamy najprawdopodobniej jeszcze przed końcem roku (być może ostatnim odcinkiem z Capaldim w roli tytułowej będzie specjalne wydanie świąteczne). Chibnall , podobnie jak Moffat , jest wielkim fanem cyklu. Na razie jednak nie jest jasne, co zmiana prowadzącego będzie oznaczała dla kierunku, w jakim podążyDziesiąty sezon rusza 15 kwietnia, nowym nabytkiem w obsadzie jest Pearl Mackie - zagra on Billa Pottsa, nowego towarzysza podróży Doktora. Powróci również znany ze świątecznych odcinków “The Husbands of River Song” and “The Return of Doctor Mysterio” Nardole - w tej roli Matt Lucas