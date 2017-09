FOTO: Chris Pine jako król Szkotów, Robert Waleczne Serce

(kliknij, aby powiększyć)



Platforma Netflix opublikowała pierwsze zdjęcie z historycznego widowiska. Możecie na nim zobaczyć gwiazdę produkcji, Chrisa Pine'a Film opowiada o postaci Roberta de Bruce'a, którą fani kina znają jako drugoplanową postać widowiska. Akcja rozgrywać się będzie w 1306, czyli już po śmierci Williama Wallace'a, i opowie o decydujących momentach walki o niepodległość Szkocji. W tym roku Robert został ekskomunikowany przez papieża za zabicie w pojedynku, do którego doszło w kościele, rywala do tronu, został symbolicznie koronowany na króla Szkocji, przegrał sromotnie dwie bitwy i musiał uciekać z kraju. Wrócił w lutym 1307 roku rozpoczynając powstanie, które zmieniło losu Szkocji.Okresu wygnania dotyczy legenda, iż ukrywając się przed Anglikami w nadmorskiej jaskini Robert Bruce, bliski załamania, poważnie rozważający rezygnację z walki, dostrzegł pająka usiłującego przeciągnąć nić przez całe wejście do groty. Kolejne próby kończyły się niepowodzeniami i upadkami, jednak pająk ostatecznie zdołał swą nić przeciągnąć. Wówczas Bruce miał podjąć decyzję, że będzie prowadził walkę z Anglią do skutku. [za: Wikipedia]Obraz reżyseruje David Mackenzie Pine wystąpił w jego poprzedni filmie