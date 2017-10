FOTO: Felicity Jones na zdjęciu z "On the Basis of Sex"

Właśnie ruszyły zdjęcia do filmu. Przy okazji ujawniono, że do obsady dołączyli Justin Theroux Kathy Bates . Opublikowano również pierwsze zdjęcie bohaterki filmu granej przez Felicity Jones Jest to historia Ruth Bader Ginsburg i jej długiej walki o to, by mogła zasiąść w Sądzie Najwyższym. Była pierwszą Żydówką, której to się udało. Autorem scenariusza jest Daniel Stiepelman, który prywatnie jest krewnym Ginsburg. Tekst w 2014 roku znalazł się na liście najlepszych niezrealizowanych scenariuszy Hollywood.W filmie zagrają również Armie Hammer Jack Reynor . Reżyseruje Mimi Leder