FOTO: Oto Godzilla w wersji anime

Amerykańskie widowiskato nie jedyne nadchodzące wielkimi krokami filmy o popularnym potworze. Przed nami również premiera anime, które pokaże Godzillę z bardzo nietypowej strony. Zobaczcie nowy plakat filmu.Pod koniec XX wieku ludzkość odkryła, że nie ma wyłączności na władzę nad Ziemią. Pojawiły się wówczas gigantyczne potwory zwane "Kaiju" oraz istota, która zwalcza wszelkie bestie: Godzilla. Wojna z Kaiju trwała pół wieku i doprowadziła do sytuacji, w której ludzie postanowili uciec z Ziemi. W 2048 roku wyselekcjonowana przez sztuczną inteligencję załoga statku Aratrum wyrusza w podróż na odległą o lata świetlne planetę. Na miejscu okazuje się jednak, że warunki atmosferyczne różnią się od ziemskich i - wbrew przewidywaniom - środowisko planety nie nadaje się do zamieszkania przez ludzi.Haruo, jeden z członków załogi, stracił rodziców, kiedy miał 4 lata - zabił ich Godzilla. Od 20 lat mężczyzna marzy tylko o jednym: wrócić na Ziemię i pokonać Godzillę. Haruo wyrusza więc w podróż powrotną. Ale w międzyczasie na Ziemi minęło 20,000 lat. Stała się ona obcym światem z ekosystemem, w którym królem jest Godzilla.Za kamerą stanęli Kobun Shizuno ) i Hiroyuki Seshita ). Ma to być pierwszy film w serii.