FOTO: Oto jest głowa przeciwnika Ligi Sprawiedliwości

Główny czarny charakter, Steppenwolf, pozostawał na razie nieśmiały i w materiałach marketingowych - łącznie ze zwiastunem - nie widzieliśmy go za wiele. Internet jednak nie próżnuje.W sieci pojawiły się dwa obrazki przybliżające nam postać złoczyńcy. Pierwszy z nich to zdjęcie maski na Halloween, która przedstawia twarz Steppenwolfa. (Dla zainteresowanych: cena gadżetu o 39.99 dolarów.)Drugi obrazek to wizualizacja 3D przygotowana przez grafika, która prawdopodobnie bardziej oddaje ekranowy efekt. Na zdjęciu z halloweenową maską widzimy m.in. oczy noszącej ją osoby - coś, co w filmie zastąpi zapewne efekt specjalny.Steppenwolf - w którego wciela się Ciarán Hinds - to podwładny złego Darkseida. Na Ziemię trafi na czele armii Parademonów w poszukiwaniu trzech tak zwanych "Mother Boxes", miniaturowych superkomputerów obdarzonych wielką mocą.Premiera filmu: 17 listopada.