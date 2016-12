FOTO: Poznajcie boga, którego nie było w książkowej wersji "Amerykańskich bogów"

(kliknij, aby powiększyć)



Entertainment Weekly zaprezentowało nowe zdjęcie z serialu. Możecie na nim zobaczyć postać, której nie było w powieściowym oryginalne.Oto Wulkan - jeden ze strych bogów, ale zupełnie nowy nabytek, jeśli chodzi o "Amerykańskich bogów". W serialu gra go Corbin Bernsen Choć Wulkan oznacza odejście od literackiego pierwowzoru, to nie można tutaj mówić o sprzeniewierzeniu się wizji autora książki, Neila Gaimana . To właśnie on tę postać na potrzebywymyślił. Miał bowiem napisać jeden z odcinków serialu. Ostatecznie jednak, z powodu napiętego grafiku, musiał z tego zrezygnować. Pozostawił jednak konspekt odcinka, a w nim znalazł się Wulkan. Twórcy serialu, Brianowi Fullerowi , postać się tak spodobała, że postanowił ją mimo wszystko wykorzystać.