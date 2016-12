FOTO: Robert Redford i Jane Fonda po prawie 30 latach znów grają razem

(kliknij, aby powiększyć)



Platforma Netflix zaprezentowała pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu. Możecie na nim zobaczyć gwiazdy obrazu: Roberta Redforda to trzeci wspólny film Redforda Fondy . Po raz ostatni spotkali się na planie w 1979 roku ().Film jest ekranizacją powieści Kenta Harufa. Jest to historia Addie Moore i Louisa Watersa, którzy od dekad mieszkają w tej samej okolicy i przyjaźnią się ze sobą. Ich małżonkowie zmarli dawno temu, a dorosłe dzieci wyprowadziły się do innych miast. Bohaterowie dostają szansę, by spędzić ze sobą ostatnie lata życia.