FOTO: W "Avengers: Infinity War" nie zabraknie Paltrow i Favreau

Infinity Trinity ... #infinitywar and street cred @jimmy_rich represent @marvelstudios and @therealstanlee ... Post udostępniony przez Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) 22 Sie, 2017 o 6:08 PDT

Jeśli ktoś obawiał się, że w rozdętej do kosmicznych rozmiarów obsadziezabraknie miejsca dla Gwyneth Paltrow (Pepper Potts) oraz Jona Favreau (Happy Hogan), Robert Downey Jr. rozwiał właśnie wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Aktor wrzucił na Instagrama zdjęcie z planu, na którym pozuje z dwójką aktorów.Pepper Potts pojawiła się we wszystkich trzech filmach o Iron Manie oraz w pierwszej części. Z czasem jednak zniknęła z produkcji Marvela. Wjej nieobecność wytłumaczono nadwyrężeniem stosunków na linii Pepper-Tony. W epizodzie zePotts wydawała się jednak pogodzona ze Starkiem, przygotowując pole na swój powrót w nowej części".Dla Favreau /Hogana, stałego bywalca filmów o Iron Manie, ostatnio widzianego również wbędzie to z kolei debiut w filmach z serii Avengers.Opublikowane przez Downeya Jr. zdjęcie jest jednak mylące o tyle, że - mimo zamieszczonego pod nim hasztaga #infinitywar - Paltrow Favreau mogą pojawić się dopiero w kolejnym filmie, powstającym niemal równolegle ztrafi do kin 26 kwietnia 2018.