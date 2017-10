FOTO: Will Smith i Tom Holland gwiazdami animacji

(kliknij, aby powiększyć)



Wytwórnie Fox Animation, Chernin Entertainment i Blue Sky Studios ogłosiły w poniedziałek, że przygotowują nową kinową animację. Projekt nosi tytuł, a jego gwiazdami będą Will Smith ) i Tom Holland ).A tak prezentują się grani przez nich bohaterowie: Smith wcieli się w Lance'a Sterlinga, który jest najlepszym szpiegiem na świecie. Jest opanowany, czarujący i perfekcyjnie wyszkolony. Holland wcieli się w Waltera, który jest przeciwieństwem Lance'a. Brakuje mu obycia w towarzystwie. Fizycznie też mocno odstaje. Ale wszelkie niedostatki nadrabia nieprzeciętną inteligencją i pomysłowością. To on konstruuje gadżety, które później Lance wykorzystuje w misjach szpiegowskich. Niestety wydarzenia na świecie przybierają nieoczekiwany obrót. A to oznacza, że Lance i Walter muszą nauczyć się współpracować ze sobą inaczej, niż do tej pory. Od tego, czy są w stanie być zgraną drużyną, zależą losy świata.inspirowany jest krótkometrażową animacją Lucasa Martella . Obraz wyreżyserują Nick Bruno i Troy Quane