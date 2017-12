Filmowy "Venom" oparty na dwóch komiksach

Podczas brazylijskiego Comic-Conu w Sao Paulo, Sony Pictures zorganizowało konferencję, z której dowiedzieliśmy się paru rzeczy na temat nadchodzącegoFilm nie ma jeszcze ani jednego oficjalnego zdjęcia, nie zobaczyliśmy również żadnej formy teasera poza grafiką powyżej. Reżyser Ruben Fleischer ) zdradził jednak, że historia będzie oparta na dwóch komiksach:orazTen pierwszy to sześcioodcinkowa seria Davida Michelinie oraz Marka Bagleya opublikowana w 1993 roku. Opowiada o pakcie pomiędzy Peterem Parkerem i Venomem: panowie mają przestać wchodzić sobie w paradę, o ile tylko Venom przestanie popełniać zbrodnie i wkroczy na drogę sprawiedliwości. I faktycznie - Eddie Brock porzuca dawne życie i wyrusza do San Francisco (to tam będzie rozgrywać się akcja filmu!), gdzie koniec końców staje ramię w ramię ze Spider-Manem w celu powstrzymania pięciu ofiar symbiota: Scream, Phage'a, Riota, Lashera i Agony. Z kolei "Planet of the Symbiotes" to pięcioczęściowy cykl Michelinie'a z 1995 roku opowiadający o inwazji kosmicznego drapieżnika na Ziemię oraz heroicznej walce Venoma, Spider-Mana i Scarlet Spider w celu uratowania planety przed symbiotem.Jako, że w filmie nie pojawi się Spider-Man (a przynajmniej nie Spider-Man z MCU, grany przez Toma Hollanda ), zaś głównym przeciwnikiem Venoma ma być Carnage, można oczywiście spodziewać się sporych przesunięć i modyfikacji w fabule powyższych komiksów. Zaintrygowani?ma zainicjować nowe ekranowe uniwersum. Pojawią się w nim postaci z komiksów Marvela, do których prawa posiada wytwórnia Sony. Producenci zapowiadają jednak, że film Fleischera nie będzie w żaden sposób powiązany z serią przygód Spider-Mana. Tom Hardy wcieli się w reportera Eddiego Brocka, który staje się żywicielem dla pozaziemskiej formy życia potrafiącej egzystować w symbiozie z człowiekiem. W ten sposób bohater zyskuje możliwość przeistaczania się w istotę obdarzoną supermocami.W obsadzie są również Riz Ahmed Premiera: 5 października 2018.