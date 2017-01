Frank Grillo mówi "nie" Marvelowi

3 2 1



Jeśli liczyliście na to, że Crossbones w kinowym uniwersum Marvela jeszcze pokaże, na co go stać, to niestety musicie przygotować się na poważne rozczarowanie. Postać raczej zniknie z MCU. A w każdym razie nie zagra go już Frank Grillo O możliwość kontynuacji współpracy z Marvelem aktor został ostatnio zapytany przez dziennikarzy portalu Collider. Grillo nie wydawał się entuzjastą dalszej współpracy. Stwierdził, że dla takich postaci jak ta grana przez niego, cykl Marvela to ślepa uliczka. Dodał więc, że nie ma ochoty na powrót w roli Crossbonesa i odrzucił ofertę studia. Grillo studzi też entuzjazm fanów jego innej roli – Leon Barnesa z cyklu. Aktor powiedział, że wróci do tej serii tylko pod dwoma warunkami. Po pierwsze James DeMonaco znów musi stanąć za kamerą. Po drugie projekt musi mieć fajny pomysł fabularny. W innym przypadku równie tej serii mówi stanowcze "nie".