Gildia Aktorów walczy o bezpieczne warunki na castingach

Amerykańska Gildia Aktorów, największy związek zawodowy w Hollywood, zamierza walczyć z tym, w jakich warunkach prowadzone są przesłuchania do ról filmowych, telewizyjnych itp. Jest to wynik licznych opowieści osób, które były ofiarami napaści seksualnej właśnie w nieformalnych sytuacjach związanych z pracą.SAG-AFTRA domaga się, by zaprzestano praktyki zapraszania na przesłuchania do prywatnych pokoi hotelowych czy też do mieszkań producentów/twórców. Zaleca również, by w sytuacjach, w których nie jest możliwe przeprowadzenie próby, przesłuchania w otwartych warunkach, obok ubiegającej się o rolę aktorki/aktora, były obecne również inne zaufane osoby, które zapewnią, że do niczego niewłaściwego nie dojdzie.Wszystkie zasady i wskazówki zostały zapisane w specjalnym dokumencie. Jest to efekt zeznań, jakie w ostatnich miesiącach złożyło wiele osób, które były ofiarami przemocy seksualne. Jak się okazuje, najczęściej dochodzi do ataków, kiedy aktorki zwodzone są fałszywymi obietnicami rozmowy o roli.Na ile skuteczne okażą się działania Gildii Aktorów, czas pokaże.