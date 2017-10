Gong Li gwiazdą thrillera twórcy "GoldenEye" i "Casino Royale"

Getty Images © Pascal Le Segretain



Chińska gwiazda Gong Li ) zagra główną rolę w thrillerze, który przygotowuje twórca bondowskiegoFilm nie ma jeszcze opisu fabuły, ale producent Arthur Sarkissian utrzymuje, że będzie to film podobny w tonie do Luca Bessona . Możemy więc spodziewać się silnej bohaterki, bezkompromisowej akcji i opowieści o kobiecie, która w mało dyplomatyczny sposób będzie torować sobie drogę do wolności.Scenariusz napisał Richard Wenk ). Zdjęcia ruszają na przełomie marca i kwietnia 2018.