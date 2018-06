Gwiazda "Upadłego królestwa" w spin-offie "Facetów w czerni"

Getty Images © Stuart C. Wilson

Do obsady wciąż niezatytułowanegodołączyły kolejne osoby. Angaż dostali Rafe Spall oglądany ostatnio woraz duet bliżniaków tancerzy Les Twins, czyli Laurent Nicolas Bourgeois i Larry Nicolas Bourgeois.Ich role, podobnie jak pozostałych zaangażowanych aktorów, trzymane są w tajemnicy. A w filmie zagrają też: Chris Hemsworth Co do fabuły wiadomo na razie tyle, że będzie opowiadała o inwazji kosmitów na ziemię i kilku śmiałkach, którzy staną do walki ze złowrogimi siłami.Za kamerą stoi F. Gary Gray, a scenariusz napisał Matt Holloway i Art Marcum.Zdjęcia ruszają w lipcu.Premiera planowana jest na czerwiec przyszłego roku.