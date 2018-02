Gwiezdne wojny: Kolejna trylogia i kilka seriali w przygotowaniu

Wszystko wskazuje na to, że Disney pod kierownictwem Boba Igera już wkrótce będzie wprowadzać do kin dwa filmy z cyklurocznie. Szef koncernu na kwartalnym spotkaniu z akcjonariuszami ujawnił nowe plany dotyczące marki.Najważniejszą informacją jest zapowiedź realizacji nowej trylogii. Odpowiedzialnymi za jej powstanie będą David Benioff D.B. Weiss , czyli twórcy serialu, który zostanie zakończony w 2019 roku.O czym opowiadać będzie ich trylogia, tego na razie nie wiemy. Za to wiemy, że nie będzie bezpośrednio powiązana z sagą Skywalkerów, która także dobiegnie końca w 2019 roku.Przypomnijmy, że już wcześniej ogłoszono, że powstanie inna trylogia, za którą odpowiadać będzie Rian Johnson , reżyser. Oprócz tego w planach są też kolejne częściTo jednak nie koniec nowych produkcji spod znaku. Już na poprzednim spotkaniu z akcjonariuszami Iger zapowiedział produkcję aktorskiego serialu telewizyjnego. Teraz szef Disneya ogłosił, że w planach jest nie jeden lecz kilka seriali. Wszystkie one powstają z myślą o platformie, którą koncern uruchomi w przyszłym roku.Tymczasem informacja o angażu Benioffa Weissa rozbudziła falę spekulacji na temat serialu, który miał powstać dla HBO. Projekt wzbudził protesty, kiedy został ogłoszony, ponieważ miał on opowiadać alternatywną rzeczywistość, w której wojna secesyjna zakończyła się powstaniem niezależnego państwa na południu USA. W nim zaś niewolnictwo pozostało legalne i z czasem przekształciło się w nowoczesny biznes. Serial miał opowiadać o wydarzeniach prowadzących do trzeciej wojny secesyjnej. Bohaterami będą m.in. wojownicy o wolność, łowcy niewolników, politycy, abolicjoniści i dziennikarze.Większość uważa, że w świetle informacji Boba Igera należy uznaćza projekt martwy.