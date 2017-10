Harvey Weinstein oskarżony o molestowanie seksualne

Getty Images © Drew Angerer



Czy to koniec jednej z bardziej oszałamiających karier w historii Hollywoodu? Ulubieniec Akademii Filmowej, wpływowy producent Harvey Weinstein został oskarżony przez "The New York Times" o notoryczne molestowanie seksualne swoich pracownic oraz aktorek.W czwartek wieczorem gazeta opublikowała artykuł, w którym znalazły się obciążające Weinsteina wypowiedzi kilkunastu kobiet, w tym aktorek Rose McGowan oraz Ashley Judd . Jak wynika z dziennikarskiego śledztwa, hollywoodzki magnat pozostawał bezkarny przez ponad 30 lat. Weinstein przyznał, że część ze stawianych mu w tekście zarzutów jest prawdziwa. –– powiedział. –Pod koniec lat 70. Harvey Weinstein wraz z bratem Bobem założył studio Miramax, którego specjalnością stało się kino niezależne. Pod skrzydłami firmy kariery zaczynali tacy uznani dziś reżyserzy, jak: Quentin Tarantino Steven Soderbergh czy Kevin Smith W latach 90. Weinstein wyrósł na jednego z najważniejszych graczy Fabryki Snów oraz specjalistę od oscarowych kampanii. Mówi się, że to dzięki jego niezwykłym umiejętnościom promocyjnym statuetki dla najlepszego filmu otrzymały m.in. takie filmy, jak:czyPo opuszczeniu Miramaksu bracia Weinstein założyli nową firmę The Weinstein Company. Na razie nie wiadomo, jak oskarżenia pod zarzutem jednego z właścicieli wpłyną na funkcjonowanie studia.