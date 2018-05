Jack O'Connell i Lily Collins w ekranizacji "Kołyski"

Getty Images © John Phillips

) i Lily Collins ) zagrają główne role w dramacie. Za kamerą stanie Hope Dickson Leach ).Obraz będzie ekranizacją powieści wydanej w Polsce pod tytułem. Jej autor Patrick Somerville pracował z Dickson Leach nad scenariuszem.Pewnego letniego poranka Matthew Bishop całuje żonę, Marissę, ubiera się i jedzie przez Milwaukee w stronę autostrady. Marissa, która spodziewa się ich pierwszego dziecka, poprosiła go, by odszukał starą kołyskę zabraną przed laty przez jej matkę, Caroline, kiedy ta porzuciła swą rodzinę. Ponieważ sama wkrótce zostanie matką, Marissa marzy o tym, by ułożyć swoje dziecko w kołysce, w której i ona niegdyś spała. Żona Matta nie wie – nie chce wiedzieć – gdzie mieszka jej matka, lecz Matt zna adres siostry Caroline i ma nadzieję, że przy odrobinie szczęścia załatwi sprawę w ciągu jednego dnia i wróci do domu na kolację.Kiedy jednak próbuje odszukać matkę swej żony, dowiaduje się, że porzuciwszy Marissę, prowadziła ona życie nieprzemyślane i irracjonalne. W miarę jak odkrywa nowe tropy i spotyka nowych ludzi, coraz mniej rozumie postępowanie Caroline. Poszukiwania prowadzą go z Wisconsin do Minnesoty, Illinois i jeszcze dalej, aż w końcu Matt dokonuje odkrycia, które na zawsze odmieni życie Marissy, a zarazem staje przed decyzją, która może być dla niego życiowym wyzwaniem. [opis wydawcy]