Jacki Weaver odziedziczy po synu klub z drag queens

Taye Diggs, Lucy Liu zagrają główne role. Komedię wyreżyseruje Thom Fitzgerald Będzie to historia mieszkanki Teksasu o konserwatywnych poglądach, która odziedziczy po synu klub z drag queens, jaki ten prowadził w San Francisco. Podążając za głosem serca zaskakuje swoich równie konserwatywnych przyjaciół oraz męża i wyrusza do San Francisco, by wykorzystać swoje doświadczenie jako kierowniczki chóru kościelnego i uratować klub od bankructwa.Autorem scenariusza jest Brad Henning. Zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku w Kanadzie.